Совместное предприятие Ростеха и Renault могут перевести в юрисдикцию РФ через 3-4 месяца

АБУ-ДАБИ, 18 февраля. /ТАСС/. Перевод совместного предприятия (СП) госкорпорации "Ростех" и французской Renault (Alliance Rostec Auto B.V., владеет "АвтоВАЗом") в российскую юрисдикцию может состояться через три-четыре месяца, сообщил журналистам глава Ростеха Сергей Чемезов в ходе международной оборонной выставки IDEX.

"Вчера только проводили переговоры с французами, с Renault, никаких разногласий нет. Единственный сдерживающий момент - это арбитраж. Мы договорились, что арбитраж будет гонконгский. Этот арбитраж должен быть аккредитован в нашем Минюсте. Процесс идет, но достаточно медленно. По крайней мере в течение трех-четырех месяцев, мы надеемся, аккредитация будет завершена", - сказал Чемезов, отвечая на вопрос о сроках перевода СП в российскую юрисдикцию.

Что касается делистинга "АвтоВАЗа" с Московской биржи, то, по словам главы Ростеха, "squeeze out (выкуп акций миноритариев) завершен, процедура делистинга была инициирована".