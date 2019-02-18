Роскачество в 2019 г. проверит продукты категории ЗОЖ, минеральную воду и пивные напитки

СОЧИ, 18 февраля. /ТАСС/. Роскачество намерено в 2019 году проверить продукты питания, относящиеся к полезной для здоровья пище, а также минеральную воду и пивные напитки. Об этом сообщил в интервью ТАСС в рамках Российского инвестиционного форума руководитель Роскачества Максим Протасов.

"В 2019 году будет весьма интересный проект с грифом ЗОЖ, мы посмотрим ряд категорий товаров, которые ассоциируются у потребителя с безусловной пользой. Начнем с исследования качества "злакового" хлеба", - сказал он.

Протасов отметил, что сейчас на уровне законодательства не определены идентификационные признаки - что такое злаковый и цельнозерновой хлеб, при этом полки магазинов уже "полны разных фитнес-хлебов", польза которых не ясна. По результатам исследования будет сформирован и предложен классификатор для изменения ГОСТа на хлебобулочную продукцию, добавил он.

Качество минеральной воды

Еще одна чувствительная категория товаров потребительского спроса, которую Роскачество намерено проверить в этом году, это минеральная вода, сообщил Протасов.

"Да, мы планируем провести исследование минеральной воды в этом году. Причем и той минеральной лечебной воды, о которой мы с вами говорим, это "Ессентуки" и "Нарзан", и остальных марок воды, которые присутствуют у нас на рынке, в том числе и импортных", - отметил он.

Предварительно Роскачество видит в этой категории товаров две потенциальные проблемы. Первая - это нарушения защищенных наименований места происхождения минеральной воды. Так, например, по статистике для производства под маркой "Ессентуки" добывается 100 млн л подобной природной воды ежегодно, при этом в магазинах реализуется более 150 млн л, сообщил Протасов. Таким образом, возникает вопрос, откуда берется эта разница и что за воду приобретает покупатель под видом "Ессентуков", отметил он.

"С нашей стороны и со стороны регулирующих органов достаточно высокое внимание к этому проекту и, возможно, он войдет в проект маркировки - это даст возможность действительно гарантировать, что наша минеральная вода не будет подделываться", - подчеркнул руководитель Роскачества.

Вторая проблема - это так называемый легальный фальсификат, который может касаться как минеральной, так и обычной питьевой воды. В случае с питьевой водой производители могут называть природной, ключевой водой продукцию из общих источников водоснабжения, которая получена путем обратного осмоса и добавления микроэлементов, если это не запрещено законодательством, отметил Протасов.

"Мы совершенно точно уверены, что необходимо ввести четкое регулирование. С июля 2020 года в полную силу вступит новый технический регламент об упакованной питьевой воде. Регламент содержит понятие "природная питьевая вода", однако в силу различных причин, в том числе из-за отсутствия методик контроля, он не позволяет однозначно разграничить воду из природных источников и очищенную, и подготовленную водопроводную воду. Для нас важно, чтобы и производители, и импортеры воды должны были доказать, что их вода действительно природная, как они пишут на упаковке", - сказал он.

Проблемы с пивными напитками

Роскачество уже проверяло светлое пиво, теперь на очереди - пивные напитки, часть которых не может так называться и должна перейти в категорию слабоалкогольных напитков, сообщил Протасов.

"В плане 2019 года стоят пивные напитки. Роскачество совместно с Минфином, Росалкогольрегулированием работает над изменением законодательства. Если эта работа пройдет успешно, то, по первичным нашим данным, порядка 18% пивных напитков перейдут в категорию слабоалкогольных напитков, произойдет изменение зоны регулирования. Сейчас они называются пивными напитками, хотя некоторые из них - газировка и спирт, в некоторых просто нет пива", - сообщил глава Роскачества.