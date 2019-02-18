Роскачество и РЭЦ будут продвигать российские вина за рубежом

СОЧИ, 18 февраля. /ТАСС/. Роскачество и Российский экспортный центр (РЭЦ) договорились продвигать продукцию отечественных виноделов за рубежом. Об этом сообщил в интервью ТАСС в рамках Российского инвестиционного форума руководитель Роскачества Максим Протасов.

"На площадке форума было подписано очередное соглашение Роскачества и Российского экспортного центра. РЭЦ уделяет большое внимание продвижению товаров, имеющих государственный знак качества, дает им приоритет. Сейчас мы консолидируем свою работу по совместной сертификации лучших производителей для экспорта. Мы будем предлагать делать специальные проекты и в рамках гастрономических недель, в рамках форумов и выставок, и даже на онлайн-площадках", - сказал Протасов.

На этой неделе будет представлен Винный гид России, в создании которого принимало участие Роскачество совместно с Минпромторгом и Минсельхозом РФ. Товары, вошедшие в проект, будут продвигаться как категория российское вино за пределами нашей страны, отметил руководитель Роскачества.

"Буквально в течение пары дней мы представим обществу Винный гид России - куда войдут и игристые, и белые, и красные вина российского производства. Это будет точно российское вино из нашего винограда - в доступном ценовом сегменте до 1 тыс. рублей. Проект для страны уникальный. С точки зрения географии и климатических зон мы можем стать значимой винной державой, у нас действительно есть такие возможности", - подчеркнул он.