ФАС предупредила Россельхознадзор о недопустимости нарушения закона о защите конкуренции

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России выдала предупреждение Россельхознадзору о необходимости прекращения действий, содержащих признаки нарушения закона "О защите конкуренции", в отношении компании "Агропартнер".

Как сообщается в пресс-релизе ФАС, ведомство безосновательно препятствовало компании "Агропартнер" в получении лицензии на выполнение карантинного фитосанитарного обеззараживания.

"В мае 2018 года АО "Агропартнер" направило в Федеральную службу по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор) заявление и документы, необходимые для получения лицензии на право выполнения работ по карантинному фитосанитарному обеззараживанию. В ответ Россельхознадзор признал пакет документов неполным и вернул его заявителю вместе с соответствующим уведомлением", - говорится в сообщении.

При этом в ходе разбирательства ФАС установила, что прилагаемые к заявлению "Агропартнер" документы и сведения были предоставлены в полном объеме и оформлены в соответствии с требованиями закона о лицензировании.

Таким образом, оснований для возврата заявления компании у Россельхознадзора не было, а действия службы могли привести к недопущению, ограничению или устранению конкуренции.

В связи с изложенным, ФАС выдала ведомству предупреждение о необходимости прекращения действий, содержащих признаки нарушения. Россельхознадзору также будет необходимо проинформировать АО "Агропартнер" о возможности повторного рассмотрения его заявления, заключили в службе.