Новак: Nord Stream 2 AG уложила уже 700 км газопровода "Северный поток - 2"

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Компания - оператор проекта "Северный поток - 2" Nord Stream 2 AG уложила порядка 700 км в совокупности по двум ниткам газопровода (каждая по 1224 км). Об этом сообщил министр энергетики Александр Новак, его слова приводятся в сообщении Минэнерго.

"В совокупности уложено порядка 700 км по обеим ниткам газопровода", - сказал глава Минэнерго России по итогам телефонного разговора с министром экономики и энергетики ФРГ Петером Альтмайером. Новак отметил, что реализация проекта ведется в соответствии с графиком.

В ходе беседы министры также обсудили различные аспекты энергетического сотрудничества, включая последние поправки в Газовую директиву ЕС и ход реализации "Северного потока - 2", а также итоги трехсторонней встречи Россия - ЕС - Украина в Брюсселе 21 января по будущему транзиту газа через Украину.

13 февраля совет ЕС и Европарламент предварительно одобрили ужесточение Газовой директивы Евросоюза на основании значительно доработанного и смягченного проекта поправок, разработанного Германией и Францией. Как сообщил ранее источник ТАСС, проект Берлина и Парижа снял две острые проблемы поправок в Газовую директиву: их противоречие Конвенции ООН по морскому праву и ограничил передачу Еврокомиссии суверенных полномочий стран - членов ЕС. В свою очередь агентство DPA уже заявило, что доработанная Газовая директива не будет блокировать "Северный поток - 2".

Ранее немецкие и французские СМИ сообщили, что Париж и Берлин подготовили компромиссный вариант поправок к Газовой директиве ЕС, которые позволят их утвердить, однако оставят широкие возможности Берлину для реализации проекта "Северный поток - 2". Суть предложения Германии и Франции заключается в том, что страна, на территории которой находится пункт получения газа из морского газопровода, получит право выбора формулы применения к этому проекту правил Газовой директивы ЕС и возможных исключений из нее. В случае "Северного потока - 2" этой страной является Германия. При этом министр экономики и энергетики Петер Альтмайер говорил, что считает возможной реализацию проекта "Северный поток - 2" после одобрения ЕС и Европарламентом ужесточения Газовой директивы Евросоюза.