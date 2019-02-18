Медведев утвердил положение о порядке обязательного присвоения звезд гостиницам

ГОРКИ, 18 февраля. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев сообщил об утверждении положения о порядке классификации российских гостиниц, которые с этого года должны получать в обязательном порядке звезды в соответствии со своей категорией.

"Раз пока у нас все развивается не очень успешно в этом направлении, значит нужны какие-то особые идеи и особые меры поддержки, потому что этот вопрос в значительной степени связан с безопасностью страны, к нему нужно специально так и относиться, уделять ему повышенное внимание. Ну и соответственно, использовать нестандартные меры поддержки", - сказал Медведев.