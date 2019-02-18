Петербург может выпустить облигации на сумму до 61,4 млрд рублей в 2019 году

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18 февраля. /ТАСС/. Власти Санкт-Петербурга рассматривают выпуск облигаций в качестве приоритетного инструмента заимствований в 2019 году, предельный объем эмиссии на этот год установлен на уровне 61,4 млрд рублей. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе городского комитета финансов.

"Основными преимуществами указанного инструмента заимствования являются конкурентный механизм ценообразования, возможность гибкого управления государственным долгом в части, касающейся объемов и графиков платежей, повышение открытости и прозрачности долговой политики Санкт-Петербурга. Предельный объем эмиссии государственных облигаций Санкт-Петербурга в 2019 году составляет 61,4 млрд рублей", - сказала представитель пресс-службы.

По ее словам, государственный долг Петербурга на 1 января 2020 не превысит 81,5 млрд рублей или 14% доходов бюджета за вычетом безвозмездных поступлений, что свидетельствует о высокой долговой устойчивости бюджета. "Все без исключения показатели и индикаторы долговой устойчивости Санкт-Петербурга в 2018 году и плановые значения на 2019-2021 годы находятся в пределах безопасных зон", - отметила собеседница агентства.

В комитете финансов также сообщили, что в среднесрочной перспективе город стремится к выходу на бездефицитный бюджет. Для этого в комитете разработан план мероприятий по повышению эффективности управления государственными финансами Санкт-Петербурга на период до 2020 года, План содержит мероприятия, как по повышению доходной части бюджета, так и по повышению эффективности бюджетных расходов.

Ранее врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов сообщал о планах к 2022 году сделать бюджет города профицитным, а к 2024-2025 году - выйти на объем доходов в 1 трлн рублей.

По данным комитета финансов, доходы бюджета города на 2019 год утверждены в сумме 591,8 млрд рублей, расходы - 643,79 млрд рублей, дефицит составит 51,96 млрд рублей.