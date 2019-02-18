Эксперты: "Газпром" получит возможность использовать Nord Stream 2 на полную мощность

Новая редакция Газовой директивы должна распространить на морские трубопроводы, входящие на территорию ЕС, нормы третьего энергопакета. Они включают требование о том, что собственником таких объектов инфраструктуры не может быть газодобывающая компания, а 50% мощностей газопровода должны резервироваться для прокачки газа от независимых поставщиков.

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Поправки к Газовой директиве Евросоюза не должны повлиять на загрузку "Северного потока - 2", с высокой долей вероятности проект получит исключения для использования его на полную мощность "Газпромом", вопрос только в сроках такого решения, полагают опрошенные ТАСС эксперты.

13 февраля совет ЕС и Европарламент предварительно одобрили ужесточение Газовой директивы Евросоюза на основании значительно доработанного и смягченного проекта поправок, разработанного Германией и Францией. Как сообщал ранее источник ТАСС, проект Берлина и Парижа снял противоречие поправок в Газовую директиву Конвенции ООН по морскому праву и ограничил передачу Еврокомиссии суверенных полномочий стран - членов ЕС.

В свою очередь агентство DPA уже сообщало, что доработанная Газовая директива не будет блокировать "Северный поток - 2".

Ранее немецкие и французские СМИ сообщили, что Париж и Берлин подготовили компромиссный вариант поправок к Газовой директиве ЕС, которые позволят их утвердить, однако оставят широкие возможности Берлину для реализации проекта "Северный поток - 2". Суть предложения Германии и Франции заключается в том, что страна, на территории которой находится пункт получения газа из морского газопровода, получит право выбора формулы применения к этому проекту правил Газовой директивы ЕС и возможных исключений из нее. В случае "Северного потока - 2" этой страной является Германия.

Как сообщала Еврокомиссия, поправки к Газовой директиве ЕС будут окончательно утверждены в течение ближайших месяцев. Вслед за предварительным политическим соглашением текст директивы будет подготовлен на всех языках ЕС и официально одобрен Европарламентом и Советом ЕС. После этого страны Евросоюза должны будут в течение девяти месяцев привести свое национальное законодательство в соответствие с новой Газовой директивой.

Поиск компромисса

Заместитель генерального директора Фонда национальной энергетической безопасности и эксперт клуба "Валдай" Алексей Гривач считает, что в итоге будет найден разумный компромисс.

"На самом деле поправки очень путанные. Теоретически Германия должна уведомить ЕК о намерении провести переговоры с Россией. Затем провести их. Я думаю, будет найден разумный компромисс, вроде того, что в конечном итоге был подписан по Opal (газопровод - отвод от первого "Северного потока" - прим. ТАСС)", - отметил он.

Гривач полагает, что Германия не будет требовать от России доступа к газопроводу других поставщиков, кроме "Газпрома". "Я с трудом себе представляю на каких основаниях немцы могут требовать от Москвы изменить внутреннее законодательство. Это вообще может быть расценено как попытка вмешательства во внутренние дела. Не говоря уже о том, что это противоречит нормам международного права", - считает он.

Opal - один из отводящих газопроводов, связывающих "Северный поток" с газотранспортной системой Центральной и Западной Европы. Его проектная мощность - более 36 млрд куб. м в год.

В июле 2017 года Европейский суд и Высший земельный суд Дюссельдорфа сняли обеспечительные меры на использование "Газпромом" мощностей газопровода OPAL, наложенные по иску польской PGNiG. После этого Федеральное сетевое агентство ФРГ разрешило доступ к дополнительным мощностям газопровода. Таким образом, вновь начало действовать разрешение Еврокомиссии, по которому "Газпром" в 2016 году получил доступ к 90% мощностей OPAL.

Вопрос сроков

Директор по исследованиям VYGON Consulting Мария Белова также уверена, что возможность использовать "Северный поток - 2" на полную мощность у "Газпрома" будет.

"Обсуждаемые сейчас поправки предусматривают возможность для страны ЕС, в которую придет газопровод из третьей страны, давать для него исключения из законодательства. То есть де-юре возможность использовать "Северный поток - 2" на полную мощность у "Газпрома" будет", - отметила она.

Однако, предупреждает Белова, предусмотренная процедура получения такого исключения достаточно длительна (Европейская комиссия обязана принять решение в течение 90 дней, однако при запросе дополнительной информации срок продляется еще на 90 дней с момента ее получения) и требует согласования с другими странами ЕС.

"При этом у нас уже есть положительный пример получения такого разрешения на заполнение наземной инфраструктуры "Северного потока" - газопровода Opal. Поэтому оснований для невыдачи такого разрешения у европейцев не так много, по крайней мере они точно будут лежать не в экономической плоскости", - уверена она.

Белова также исключает вариант того, что для полной загрузки "Северного потока - 2" потребуется либерализация экспорта газа в России.

"Либерализация экспорта трубопроводного газа - это давно обсуждаемая, но лишь одна из составляющих комплексной задачи реформирования внутреннего газового рынка РФ. Такое решение требует достаточно серьезной оценки и точно должно быть не единственным шагом в рамках этой реформы. Поэтому внешние вводные в виде ограничений на загрузку наших новых газопроводов в направлении Европы не будут основанием для принятия быстрых решений о подключении к трубе других российских производителей газа", - полагает она.

Европа заинтересована

Аналитик по газу Центра энергетики Московской школы управления "Сколково" Сергей Капитонов полагает, что в этом случае время будет играть на стороне "Газпрома". По его словам, если Третий энергопакет будет применяться к "Северному потоку - 2", то полная загрузка газопровода "Газпромом" невозможна - правила предписывают обеспечить 50%-ный доступ к трубе для третьих сторон.

"По практике эксплуатации газопровода Opal мы видим, что получить исключение из правил возможно, однако сам процесс снятия ограничений на бронирование мощностей занимает долгие годы, и даже положительного решения Еврокомиссии недостаточно: в последующем могут быть поданы апелляции со стороны стран - членов ЕС", - напоминает он.

С другой стороны, говорит Капитонов, в таких вопросах прецеденты не действуют, и кейс "Северного потока - 2" может существенно отличаться от Opal. Очевидно, по его словам, Германия будет лоббировать исключения для "Северного потока - 2", однако финальное слово останется за Брюсселем и правительствами стран - членов ЕС.

"При этом надо понимать, что время играет и на стороне "Газпрома": газопровод выходит на проектную мощность не сразу, кроме того, обе нитки продолжения "Северного потока - 2" на территории Германии - газопровода Eugal - будут готовы только к концу 2020 года. Поэтому временное выпадение "регулируемых " объемов из недозагруженного в силу технических причин газопровода может оказаться для "Газпрома" моментом болезненным, но не критичным", - полагает Капитонов.

Он подчеркнул, что Европа заинтересована в сохранении стабильных и, как показала практика последних лет, высоких объемов экспорта российского газа. "Объемы и сроки нового транзитного соглашения через Украину теоретически могут оказаться предметом торга в вопросе получения исключения из регулирования для "Северного потока - 2", - отметил Капитонов.

"Что касается, возможностей либерализации единого экспортного канала, то этот вопрос в России решается на самом высоком политическом уровне. Пока нет свидетельств тому, что другим поставщикам газа может быть предоставлен доступ к экспортной трубе", - добавил он.

О "Северном потоке - 2"

Как сообщал финансовый директор компании - оператора проекта Nord Stream 2 Пол Коркоран, строительство первой нитки газопровода "Северный поток - 2" будет завершено в ноябре 2019 года, второй - в декабре.

Две ветки "Северного потока - 2" должны быть построены до конца 2019 года. Общая мощность проекта составляет 55 млрд куб. м газа в год. Стоимость строительства оценивается в €9,5 млрд.

Трубопровод пойдет в обход транзитных государств - Украины, Белоруссии, Польши и других восточноевропейских и прибалтийских стран через исключительные экономические зоны и территориальные воды пяти стран - России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии. Свое согласие на строительство не дала только Дания, которая планирует заблокировать или отложить реализацию проекта. Оператор проекта уже подал заявку на альтернативный маршрут газопровода, который пройдет через исключительную экономическую зону Дании к северо-западу от острова Борнхольм.

Единственным акционером Nord Stream 2 AG является "Газпром". Европейские партнеры "Газпрома" - Wintershall, Uniper, OMV, Engie и Royal Dutch Shell - профинансируют 50% проекта.

Глава "Газпрома" Алексей Миллер ранее заявлял, что выполнение графика строительства "Северного потока - 2" позволяет говорить о возможном начале поставок газа по этому газопроводу с 1 января 2020 года.