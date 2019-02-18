Министр энергетики ОАЭ: страны ОПЕК+ ускорят сокращение добычи нефти в феврале

АБУ-ДАБИ, 18 февраля. /ТАСС/. Исполнение сделки ОПЕК+ по сокращению добычи нефти в феврале улучшится, а в первом квартале оно должно достичь 100%. Об этом сказал ТАСС министр энергетики ОАЭ Сухейль аль-Мазруи в кулуарах международной оборонной выставки IDEX-2019 в Абу-Даби.

"В январе исполнение сделки было хорошим. В феврале результаты улучшатся. Те страны, которые не достигли 100% исполнения, достигнут этого. Определенно могу сказать, что в первом квартале мы достигнем полного результата", - сказал он, комментируя ход исполнения сделки по сокращению добычи нефти.

Министр также добавил, что повестка предстоящего в марте министерского мониторингового комитета еще обсуждается, и пока не ясно, будет ли на нем обсуждаться продление сделки до конца года.

Темпы снижения добычи

Страны ОПЕК в январе исполнили Венское соглашение на 86% от плана, а страны "не ОПЕК", участвующие в сделке, на 25%, подсчитало МЭА.

В январе добычу наращивал Казахстан (на 50 тыс. баррелей в сутки вместо снижения на 40 тыс. баррелей в сутки) - до 2,08 млн баррелей в сутки. Низкими темпами добычу нефти также сокращали Россия и Азербайджан. Однако, по условиям договоренностей, Россия может сокращать добычу постепенно.

Больше всех добычу в январе сокращала Саудовская Аравия, которая, впрочем, и наращивала сильнее всех во второй половине 2018 года. Так, в январе саудовская добыча снизилась по отношению к октябрю на 390 тыс. баррелей в сутки - до 10,24 млн баррелей в сутки. С опережением сокращали добычу также ОАЭ, Кувейт и Ангола. В то же время, такие страны, как Ирак и Габон, добычу не сокращали, а наращивали. Не снижалась добыча и у Конго. Медленнее, чем необходимо, снижали производство нефти Нигерия, Алжир и Эквадор.