Фигурирующее в деле Baring Vostok "Первое коллекторское бюро" сменило гендиректора

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Гендиректором "Первого коллекторского бюро" вместо арестованного по делу Baring Vostok Максима Владимирова назначен один из основателей ПКБ Павел Михмель, уже занимавший эту должность с 2005 года по 2016 год, говорится в сообщении компании. Там отметили, что НАО "ПКБ" продолжает работать в обычном режиме.

Также в компании подчеркнули, что считают необоснованными обвинения, выдвинутые против Владимирова. "Компания всегда вела и продолжает вести свою деятельность в полном соответствии с законодательством. Мы считаем все обвинения, выдвинутые против генерального директора Максима Владимирова, необоснованными и будем отстаивать свою позицию в суде", - сообщили в компании.

Также в сообщении подчеркивается, что "Первое коллекторское бюро" не является подконтрольной компанией основателя инвестфонда Baring Vostok Майкла Калви. "Бенефициарами долей BVCP (Baring Vostok Capital Partners - прим. ТАСС) в НАО "ПКБ" фактически являются инвесторы в фонды BVCP, подавляющее большинство которых - представители мирового инвестиционного сообщества", - говорится в сообщении. Ранее сам фонд распространил заявление о том, что фигурирующие в его деле КБ "Восточный" и НАО "Первое коллекторское бюро" не подконтрольны Майклу Калви.