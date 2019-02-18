Более 10 млрд рублей планируется потратить на улучшение ситуации в Волго-Ахтубинской пойме

ГОРКИ, 18 февраля. /ТАСС/. Объем затрат на строительство к концу 2023 года сооружений для улучшения экологической ситуации в Волго-Ахтубинской пойме составит более 10 млрд рублей.

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на совещании с вице-премьерами в понедельник сообщил о выделении средств на улучшение экологической ситуации в междуречье Волги и Ахтубы. В свою очередь, вице-премьер Алексей Гордеев пояснил, что речь идет о строительстве водовода в исток реки Ахтуба и создании там других сооружений и насосных станций. "Этап проектирования займет около двух лет, само строительство предполагается завершить к концу 2023 года. Стоимость проектирования составит 772 млн рублей, стоимость строительства гидротехнических сооружений оценивается примерно в 10 млрд рублей" - сказал Гордеев.

По его словам, возведение этих сооружений позволит создать на территории Волго-Ахтубинской поймы искусственный гидрологический режим, "направленный на предотвращение деградации, которая, к сожалению, шла в последние годы, и восстановление уникальной системы поймы". Гордеев подчеркнул, что реализацию проекта должны взять на контроль как профильные ведомства, так и правительство Волгоградской области. Вице-премьер также уточнил, что подписанным Медведевым документом выделяется первая часть средств на проектирование гидросооружений.

Глава кабмина, в свою очередь, уточнил, что данный проект должен быть тщательно просчитан, чтобы он "потом не создал других проблем". "Поэтому нужно следить за тем, каким образом идет проектирование, и, прежде чем приступать к строительству, мы должны оценить все последствия реализации этого проекта. Но делать это надо, потому как сама по себе пойма находится в очень тяжелом состоянии, и это [проект] - одна из мер по поддержке всего бассейна реки Волги", - подчеркнул Медведев.