Более 70 человек в Пензенской области обратились за компенсацией на цифровую приставку

ПЕНЗА, 18 февраля. /ТАСС/. Свыше 70 заявлений от жителей Пензенской области на получение денежной компенсации в связи с приобретением цифровой приставки поступило в органы соцзащиты региона. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте минтруда Пензенской области.

11 февраля Российская телевизионная и радиовещательная сеть (РТРС) отключила аналоговые передатчики в Магаданской, Пензенской, Рязанской, Тульской, Ульяновской, Ярославской областях и Чечне.

"За прошлую неделю в управления социальной защиты населения и комплексные центры социального обслуживания населения Пензенской области поступило 74 заявления от жителей региона для получения денежной компенсации за приобретение цифровой приставки", - говорится в сообщении.

Как пояснили ТАСС в пресс-службе ведомства, порядок предоставления выплаты был определен на минувшей неделе. Решение о выплате компенсации или отказе в ней минтруд будет принимать в течение 30 дней после поступления заявки.

Ранее сообщалось, что власти Пензенской области направят на выплату компенсаций в связи с покупкой цифровой приставки более 4,7 млн рублей. Компенсация в размере не более 1 тыс. рублей на одно домовладение будет предоставляться в виде единовременной выплаты при приобретении одного комплекта оборудования - цифровой приставки, антенны дециметрового диапазона, ТВ-приемника. Получить ее смогут малоимущие граждане. По данным властей, заявки на компенсацию в регионе могут подать более 4,6 тыс. семей.