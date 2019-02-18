В ЦБ Венесуэлы предупредили о жестком кризисе в случае падения нефтедобычи

КАРАКАС, 18 февраля. /ТАСС/. Венесуэлу ожидает очень жесткий экономический кризис, если уровень добычи нефти продолжит сокращаться. Об этом в интервью ТАСС заявил советник руководства центрального банка страны, экс-посол в России (2003-2005) Карлос Мендоса Потелла.

"Производительность в нефтяной промышленности падает уже несколько лет подряд. Если она продолжит падать, экономический кризис будет очень жестким, - отметил он. - Потому что 95% поступающей в Венесуэлу валюты - это доходы от продажи нефти".

"Чтобы хотя бы поддержать уровень добычи, необходимо постоянно вкладывать средства в развитие, а чтобы поднять - нужны еще большие средства, - подчеркнул собеседник агентства. - Падение началось в 2007 году, в 2017 году уровень составлял около 1,450 млн баррелей в сутки, сейчас еще ниже. Это уровень 1947 года".

Причину сложившейся ситуации представитель центробанка видит в дорогостоящем производстве сланцевой нефти в США: "Их производителям выгодно держать цены на определенном достаточно высоком уровне". "Отсюда и вытекает противоречие между США и ОПЕК. То же самое происходит с Венесуэлой, - обратил внимание он. - США необходимо, с одной стороны, чтобы Венесуэла продолжала производить нефть, с другой, наша страна для них - "выродок" социализма, отсюда и вытекает видение [президента США Дональда] Трампа сложившейся ситуации".