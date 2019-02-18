В ЦБ Венесуэлы заявили, что операции властей страны с золотом носят непубличный характер

КАРАКАС, 18 февраля. /ТАСС/. Правительство Венесуэлы должно быть осторожно с операциями с золотом, такие действия носят сейчас непубличный характер. Об этом заявил в интервью ТАСС советник руководства центрального банка Венесуэлы, экс-посол в России (2003-2005) Карлос Мендоса Потелла.

"В общих чертах можно сказать, что эти операции производятся обычно непублично, тем более сейчас, учитывая обстановку в Венесуэле и ее международное окружение, - отметил собеседник агентства. - Правительство должно быть осторожным, прежде чем предпринимать какие-то действия".

"Правительство Венесуэлы пытается направлять какие-то золотые запасы в Россию, в Турцию, - продолжил он. - В Турцию была отправлена партия золота для его переработки из руды в слитки. Пока непонятно, вернутся ли эти слитки в Венесуэлу или останутся там на хранение".

Говоря об информации СМИ об отправке части запасов в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), он отметил, что как сотрудник центробанка не может это комментировать.

29 января в верифицированном твиттер-аккаунте Национальной ассамблеи Венесуэлы появилась запись, сделанная от имени депутата Хосе Герра, который утверждал, что в страну якобы прибыл из Москвы самолет, собиравшийся вывезти 20 тонн золота. Однако позднее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отверг утверждения Герры. 31 января агентство Reuters сообщило, что Центральный банк Венесуэлы намерен отправить 15 тонн золота в ОАЭ, чтобы продать его для пополнения запасов иностранной валюты.