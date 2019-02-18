Более 800 участников конкурса "Мой первый бизнес" получат льготы в РЭУ им. Плеханова

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Более 800 участников конкурса для школьников "Мой первый бизнес" получат сертификаты на частичную оплату обучения на факультете бизнеса "Капитаны" в Российском экономическом университете им. Плеханова (РЭУ). Об этом сообщила журналистам в понедельник пресс-служба автономной некоммерческой организации (АНО) "Россия - страна возможностей".

"Список был определен по итогам образовательных бизнес-интенсивов, которые прошли в феврале в 14 городах России. Еще 70 участников бизнес-интенсивов, показавших лучшие результаты, пройдут обучение на предпринимательской смене в "Сириус", - приводит пресс-служба слова заместителя гендиректора АНО "Россия - страна возможностей" Владислава Даванкова.

В релизе сообщается, что всего 1,5 тыс. финалистов конкурса приняли участие в образовательных мероприятиях. "В ходе них участникам удалось создать команды для реализации новых проектов, получить обратную связь по действующим проектам от более опытных бизнесменов, пройти множество мастер-классов по тайм-менеджменту, целеполаганию, ораторскому мастерству и лидерству", - подчеркнули в пресс-службе.

Отмечается, что в рамках обучения был организован 21 бизнес-интенсив, которые проходили в 14 городах России в два этапа - с 7 по 10 февраля и с 14 по 17 февраля. В первую волну мероприятия прошли в Екатеринбурге, Казани, Санкт-Петербурге, Челябинске, Новосибирске, Краснодаре и Москве. Второй этап проходил в Волгограде, Воронеже, Севастополе, Ростове-на-Дону, Саратове, Нижнем Новгороде, Иванове и Москве.

Конкурс "Мой первый бизнес" был запущен 1 октября 2018 года и проходит по пяти номинациям: "Инновации", "Сделай своими руками", "Свой видеоблог", "Интернет-продажи" и "Командный бизнес-проект". Регистрация и онлайн-этап проходили до 10 декабря. Всего для участия в состязании зарегистрировались более 675,2 тыс. школьников (в 2017 году было более 408 тыс. заявок). Победителями онлайн-этапа стали 12 тыс. человек, из которых были отобраны участники бизнес-интенсивов.

Платформа "Россия - страна возможностей" была запущена на Всемирном фестивале молодежи и студентов в Сочи в октябре 2017 года по инициативе президента РФ. Платформа объединяет различные образовательные, кадровые и социальные проекты, способствующие самореализации граждан и продвижению общественных инициатив. АНО "Россия - страна возможностей" создана в мае 2018 года для развития одноименной платформы.