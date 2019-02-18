CityJet опровергла заявление производителя SSJ-100 о том, что пересматривает бизнес-модель

ДУБЛИН, 18 февраля. /ТАСС/. Ирландский авиаперевозчик CityJet опроверг заявление российской компании "Гражданские самолеты Сухого" (ГСС, производитель Sukhoi Superjet-100) о том, что стороны активно взаимодействуют в связи с пересмотром CityJet своей бизнес-модели, в том числе для решения вопроса с самолетами SSJ-100.

Так в ГСС ранее прокомментировали информацию об отказе CityJet от SSJ-100.

"CityJet является лидирующим в Европе провайдером долгосрочных лизинговых услуг, включая "мокрый лизинг", и мы не пересматриваем своей бизнес-модели", - заявил ТАСС глава пресс-службы ирландского авиаперевозчика Ричард Мур.

Он также опроверг заявление ГСС, что компании "активно взаимодействуют" для решения вопроса с семью SSJ-100, находящимися в парке у CityJet. "У нас нет активного взаимодействия с ГСС, наши последние коммерческие контакты состоялись 7 января", - сообщил Мур. Он добавил, что "правила конфиденциальности, которых придерживается CityJet, не позволяют ему дать более подробные комментарии на этот счет".

Ранее газета "Ведомости" написала, что CityJet - единственный европейский эксплуатант российского самолета - вернула SSJ-100 лизингодателю. Контракт на поставку CityJet самолетов был подписан в конце 2015 года. Однако впоследствии авиакомпания Brussels Airlines, для которой выполняли рейсы самолеты CityJet, отказалась арендовать SSJ-100. Авиакомпания объяснила это нехваткой запасных частей, из-за которой самолеты слишком долго простаивают.

В ГСС заявили, что эта информация не соответствует действительности, а компании "активно взаимодействуют", в том числе по вопросу с SSJ-100, в связи с тем, что CityJet пересматривает свою бизнес-модель.

Как сообщил глава Минпромторга Денис Мантуров, уже была достигнута предварительная договоренность с авиакомпанией Adria Airways (Словения) о передаче ей этих самолетов SSJ-100. По его словам, проблема заключалась в том, что CityJet не смогла избрать "качественную бизнес-модель с использованием SSJ-100", а решение авиакомпании не связано с претензиями к качеству самолетов или их обслуживанию.