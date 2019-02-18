Стоимость бензина Аи-95 на Петербургской бирже выросла на 2,7%

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Стоимость бензина Аи-95 на торгах Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ) 18 февраля выросла на 2,74% по сравнению с показателем 15 февраля, до 44,581 тыс. рублей за тонну, следует из материалов биржи.

Цена Аи-92 стала выше на 1,6% и составила 42,528 тыс. рублей за тонну.

Стоимость зимнего дизтоплива снизилась на 0,07%, до 47,745 тыс. рублей, а межсезонного - на 0,02%, до 47,586 тыс. рублей за тонну.

Цена на мазут в ходе торгов выросла на 4,67%, до 19,103 тыс. рублей за тонну.

Объемы торгов в секции нефтепродуктов увеличились на 6,95%, до 86,632 тыс. т, а в денежном выражении - на 7,9%, до 3,55 млрд рублей.