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Centrica предложит британцам умные системы хранения энергии для сокращения счетов за газ

Кроме того, компания даст возможность пользователям продавать излишки энергии в период высокого спроса

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Британская газовая компания Centrica предложит домохозяйствам умные системы выработки и хранения элеткроэнергии, которые позволят не только уменьшить счета за газ, но даже и заработать. Для этого компания приобрела два технологических стартапа, сообщается на ее сайте.

Centrica будет предлагать потребителям интегрированные системы, которые включают солнечные панели, накопители энергии и тепловое оборудование. Установка такого оборудования позволит создать гибкие мощности на 4,5 ГВт, что в полтора раза больше, чем атомная электростанция. Для этого газовая компания инвестировала в покупку GreenCom Networks, которая разработала платформу на основе интернета вещей, которая позволяет потребителям с ее помощью не только снижать потребление электроэнергии, но и зарабатывать, продавая излишки энергии в период высокого спроса.

Второй стартап, в который вложилась Centrica, это Mixergy, входящая в группу компаний Energy and Power Оксфордского университета. Mixergy разработала технологию, которая позволяет экономно тратить энергию на нагрев воды. Программа нагревает воду в резервуарах на основе привычек членов домохозяйства.

В компании уверены, что домашний энергоменеджмет имеет большие перспективы как бизнес направление. К 2025 году оборот этого сектора в странах Европы и Северной Африки может достигнуть 2 млрд фунтов стерлингов.

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