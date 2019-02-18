Власти Крыма привлекут инвестора из-за рубежа для создания горнолыжного курорта

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18 февраля. /ТАСС/. Власти Крыма привлекут иностранного инвестора для создания горнолыжного курорта на горе Ай-Петри, которая является одним из популярных мест отдыха у жителей и гостей полуострова, сообщил в понедельник ТАСС председатель комитета по санаторно-курортному комплексу и туризму Госсовета Крыма Алексей Черняк.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщал, что западные санкции против республики нарушают права жителей полуострова, однако почти не сказываются на развитии экономики региона, которая пользуется большим интересом у иностранного бизнеса, в том числе из Европы. По его словам, представители 56 стран уже учредили в Крыму более 2,4 тыс. юридических лиц.

"Потенциальные инвесторы [по созданию горнолыжного курорта] есть, в том числе и инвесторы из-за рубежа. Заинтересованность проявляют две российских и одна зарубежная компании. По понятным причинам, из-за санкций я не могу сказать, из какой страны будет инвестор", - отметил Черняк.

По его словам, решение о создании горнолыжного туристического кластера на Ай-Петри, будет принято властями республики до конца года. Он отметил, что возможны два варианта финансирования проекта, собственные средства инвестора и на условиях государственно-частного партнерства. "Все эти вопросы будут обсуждаться в ближайшие недели, в том числе и с участием зарубежных инвесторов", - подчеркнул глава комитета.

Он добавил, что крымские ученые приступают к исследованию горных склонов, прогнозов по количеству солнечных дней в зимний период, расчету толщины снежного покрова. Глава комитета отметил, что примерный объем инвестиций пока не обсуждается. "Планы грандиозные, речь идет о создании больших крытых зимних развлекательных комплексов по зарубежным аналогам, так называемых снежных труб, где можно покататься круглый год, а также сколько шале, отелей, в том числе и отелей-спа, необходимо построить", - сказал он.

По данным министерства курортов и туризма республики, в 2018 году в Крыму отдохнуло рекордное за все постсоветские годы число туристов - около 6,8 млн человек. Это на 28% больше, чем годом ранее. При этом 47% туристов прибыли в регион по Крымскому мосту, 37% - самолетами, еще 16% отдыхающих въехали через государственную границу с Украиной. Гора Ай-Петри (1234 м) является наиболее популярным местом зимнего отдыха для жителей и гостей полуострова.

О референдуме в Крыму

После госпереворота на Украине в феврале 2014 года власти Крыма и Севастополя провели референдум по вопросу воссоединения с Россией. В нем приняли участие более 80% имевших право голоса, за воссоединение с РФ проголосовали 96,7% и 95,6% соответственно. 18 марта 2014 года президент России подписал договор о принятии Республики Крым и Севастополя в состав РФ, а 21 марта он был ратифицирован Федеральным собранием.

В 2014 году Евросоюз ввел санкции в отношении РФ в связи с событиями на Украине и воссоединением Крыма с Россией и неоднократно расширял и продлевал их. Были приостановлены переговоры о безвизовом режиме и о новом базовом соглашении о сотрудничестве, введен запрет на въезд в страны ЕС для должностных лиц из РФ и заморожены их активы, введены ограничительные меры торгового, финансового и военного характера.