Анализ первых итогов реформы обращения с мусором проведут после марта

ГОРКИ, 18 февраля. /ТАСС/. Анализ первых итогов реализации реформы отрасли обращения с отходами будет проведен после марта 2019 года. Об этом журналистам сообщил в понедельник министр природных ресурсов и экологии РФ Дмитрий Кобылкин.

"У нас есть разные регионы, в которых реформа стартовала с небольшими проблемами <…> Мы прошли январь и почти февраль, в марте будет ежеквартальный сбор платежей, мы уже сможем сделать предварительный анализ, как реформа стартовала, [и о] ее финансовом состоянии", - сказал он.

С 1 января 2019 года в России началась реализация реформы отрасли обращения с отходами, на новую систему уже перешли 70 из 85 регионов. Реформа призвана сделать рынок более транспарентным, обращение с мусором - более цивилизованным, снизить число свалок и приучить россиян ответственно относиться к отходам. По словам исполнительного директора ассоциации операторов в сфере обращения с отходами "Чистая страна" Руслана Губайдуллина, как минимум девять регионов РФ отложили переход на новую систему.

"В девяти регионах - во Владимирской, Курганской, Омской и Еврейской автономной областях, в Забайкальском, Приморском и Хабаровском краях, в Ненецком автономном округе и в Республике Марий Эл - реформа отложена до 2020 года. За это время они должны подготовиться к переходу на новую систему и запустить ее уже без сбоев", - сказал Губайдуллин ТАСС.

Он пояснил, что в этих субъектах по разным причинам были расторгнуты контракты с единственным или всеми зашедшим на рынок в рамках реформы региональными операторами.

Ранее сообщалось, что премьер-министр России Дмитрий Медведев 13 февраля проведет большое совещание с участием глав всех регионов России, посвященное переходу на новую систему обращения с твердыми бытовыми отходами.