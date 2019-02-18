МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Индексы Мосбиржи и РТС по итогам торгов снизились. В частности, индекс Мосбиржи уменьшился на 0,71% - до 2472,41 пункта, а РТС - на 0,04%, до 1177,04 пункта, следует из данных торгов.

"Дополнительное давление на индекс Мосбиржи оказывает валютный фактор, так как рубль существенно укрепился и основная часть данного движения пришлась на вечернюю сессию пятницы. В результате фондовый индикатор в конце торгов находился в ощутимом минусе, в то время как индекс РТС сумел почти полностью отыграть дневные потери к концу сессии. Вероятно, учитывая сохраняющуюся санкционную неопределенность, российский рынок будет и дальше оставаться уязвимым для любых негативных тенденций внешних площадок. Однако резкий рост рублевой стоимости нефти, произошедший в последние недели, создает некоторую поддержку нашим акциям, ограничивая потенциал их возможного падения", - отмечает эксперт "БКС Брокер" Дмитрий Бабин.

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в апреле 2019 года на бирже ICE в Лондоне выросла на 0,4%, до $66,5 за баррель.