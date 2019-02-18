МРСК Сибири планирует к 2022 году увеличить долю интеллектуальных приборов учета до 90%

НОВОСИБИРСК, 18 февраля. /ТАСС/. Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибири (МРСК Сибири) к 2022 году планирует в три раза увеличить долю интеллектуальных приборов учета - до 90%. Об этом сообщил журналистам гендиректор компании Виталий Иванов.

"К 2020 году мы должны установить 90% интеллектуальных приборов учета. Сейчас их 30%", - сказал Иванов.

Он отметил, что компания реализует масштабную программу цифровизации до 2030 года с инвестициями в размере 200 млрд рублей.

По словам Иванова, в 2019 году МРСК Сибири планирует запустить мобильное приложение. "Сделаем мобильное приложение, в котором можно будет оставить заявку на технологическое подключение, в сотрудничестве со сбытовыми компаниями подать показания, сообщить об отключении", - отметил Иванов. Сейчас заявку на технологическое присоединение можно подать лично либо через официальный сайт компании.

МРСК Сибири, дочернее общество ПАО "Российские сети", передает и распределяет электроэнергию на территории Республики Алтай, Бурятии, Тувы и Хакасии, а также Алтайского, Забайкальского, Красноярского краев, Кемеровской и Омской областей.

У компании в регионах 15 пилотных площадок по цифровизации, в том числе в Емельяновском районе Красноярского края, в поселке Каа-Хем в Туве и Усть-Абакане в Хакасии, где, по данным компании, наблюдаются низкие темпы технического присоединения, высокие потери электроэнергии, долгие сроки отключений и ликвидации аварий и неудовлетворенность потребителя.