Власти Адыгеи хотят реализовывать бизнес-проекты с адыгской диаспорой Турции

МАЙКОП, 18 февраля. /ТАСС/. Власти Адыгеи намерены расширять сотрудничество с адыгской диаспорой Турции в области реализации бизнес-проектов, образовательных и медицинских программ. Об этом сообщил в понедельник глава региона Мурат Кумпилов в ходе встречи с председателем Федерации кавказских ассоциаций Турции Яшаром Асланкая и председателем Бизнес-ассоциации Турции Юсуфом Таймазом.

"Мы открыты к диалогу по всем вопросам, которые касаются экономики, совместных бизнес-проектов, образовательных и медицинских программам, а также, что особенно важно, сохранения и изучения адыгского языка и культуры", - сказал Кумпилов. Он отметил, что встреча проходит в преддверии официального визита делегации Адыгеи в Турцию и призвана определить общие интересы сторон для будущего диалога. По словам главы Адыгеи, все стороны диалога понимают всю ответственность сотрудничества для дальнейшего укрепления международных отношений наших стран.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе главы республики, для предстоящего визита делегации Адыгеи в Турцию было предложено детально остановиться на вопросах укрепления деловых связей, сотрудничества в образовательной сфере. "В частности, рассматривалось взаимодействие вузов республики с вузами Турции, а также изучение и сохранение адыгского языка и культуры", - заметил собеседник агентства. Кроме того, в регионе уверены, что "выстраиванию плодотворных и долгосрочных отношений будет способствовать комфортный инвестиционный климат Адыгеи, благодаря которому многие зарубежные инвесторы успешно реализуют свои бизнес проекты в республике".