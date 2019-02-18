Росрыболовство отмечает рост объемов ввоза нелегальной черной икры из Китая

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Объем ввоза нелегальной черной икры из Китая в Россию ежегодно растет. Об этом в ходе расширенного заседания рабочей группы по совершенствованию законодательства в области аквакультуры при комитете Госдумы сообщил заместитель руководителя Росрыболовства Василий Соколов.

"Появляется с каждым годом, и уже до трети [нелегального рынка черной икры] дошло - это нелегальная икра, которая зачастую легально поставляется, но нелегально потом продается, - икра из Китая. Эта проблема с каждым годом становится все жестче и жестче", - сказал он.

По словам Соколова, за последние три года объем ввезенной в Россию нелегальной черной икры из Китая увеличился в более чем в четыре раза и достиг в 2017 году почти 18 т. При этом собственное производство черной икры в России составляет около 45-50 т в год.

Замглавы ведомства пояснил, что Китай поставляет в Россию икру по демпинговой цене, которая, по данным китайской таможни, составляет около $200 за 1 кг, в то время как себестоимость производства превышает $500-600 за 1 кг. Этим пользуется часть недобросовестных производителей, которые выпускают под брендом российской черной икры китайский товар.

Соколов подчеркнул, что такие замены запрещены техрегламентом, поэтому Росрыболовство планирует подключить к решению проблемы Роспотребнадзор, который будет проверять, чтобы на маркировке товара была в обязательном порядке указана страна происхождения сырья, из которого он изготовлен.

"Мы считаем необходимым ужесточение мер CITes (конвенция о международной торговле редкими видами фауны и флоры - прим. ТАСС) по черной икре для того, чтобы мы могли делать полноценные генетические анализы того, что ввозится, чтобы мы понимали, чем будут кормить российских граждан", - заключил он.