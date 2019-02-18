Общественная палата России поддержала проект закона о мобильной торговле

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Общественная палата (ОП) России по итогам общественной экспертизы (так называемых нулевых чтений) поддержала законопроект о совершенствовании правового регулирования организации нестационарной и развозной торговли, высказав ряд предложений по его доработке. Об этом ТАСС в понедельник сообщил зампредседателя комиссии ОП по развитию экономики, предпринимательства, сферы услуг и потребительского рынка Илья Семин.

Правительство одобрило законопроект по итогам заседания 29 ноября 2018 года, 5 декабря он был внесен в Госдуму.

"Общественная палата провела общественную экспертизу проекта о мобильной торговле. В целом, мы считаем законопроект долгожданным, поддерживаем его основную идею, направленную на установление единообразных принципов оформления прав на размещение нестационарных торговых объектов и гарантий прав субъектов на открытие, функционирование и развитие торгового бизнеса, но просим учесть наши предложения", - сказал Семин, уточнив, что заключение ОП направлено в Госдуму.

Он отметил, что палата предлагает при рассмотрении законопроекта прописать закрытый перечень дополнительных требований, в соответствии с которыми не допускается включение в схему размещения торговых объектов мест размещения нестационарных и мобильных торговых объектов. По словам Семина, это нужно, "чтобы недобросовестные чиновники не могли регулировать торговлю по собственному усмотрению".

Кроме того, в ОП считают, что в случае изъятия территории, где располагалась торговая точка, для государственных или муниципальных нужд владельцы бизнеса должны получать участок сопоставимой площади и в похожем месте.

По словам Семина, законопроект устанавливает, что после истечения срока аренды предприниматель должен сначала снести свой киоск, а после участвовать в торгах на право продолжить торговлю в том же месте. "Мы обратили внимание на следующую коллизию, ее нужно устранить", - подчеркнул собеседник агентства.

О законопроекте

Документ закрепляет общие принципы юридического оформления права на размещение нестационарных и мобильных торговых объектов, устанавливает возможность ведения нестационарной или мобильной торговли по заявительному принципу любым хозяйствующим субъектом в местах, признанных общедоступными для размещения таких торговых объектов.

В настоящее время объекты нестационарной торговли в регионах размещаются на различных правовых основаниях и условиях. При этом не учитываются особенности развозной торговли и использования мобильных торговых объектов на базе автотранспортных и других механических средств. На федеральном уровне единообразных подходов в этой части не установлено, что препятствует развитию малого и среднего торгового предпринимательства, отметили в правительстве.

Подготовленный Минпромторгом законопроект уточняет соответствующую терминологию и приводит ее в соответствие с современными требованиями рынка, закрепляет в федеральном законодательстве варианты и общие принципы юридического оформления права на размещение нестационарных и мобильных торговых объектов. Документом также закрепляется принцип "меняется место - сохраняется бизнес", позволяющий гарантировать предоставление компенсационных мест и сохранение бизнеса, если место размещения нестационарного торгового объекта требуется для государственных или муниципальных нужд. Устанавливается и минимальный срок действия договора на размещение нестационарного торгового объекта - пять лет.

Согласно документу, уточняются требования к схемам размещения нестационарных или мобильных торговых объектов в населенных пунктах, при этом предусматривается возможность общественного обсуждения с местными жителями изменений этой схемы. Ожидается, что закон может быть принят уже в апреле текущего года.