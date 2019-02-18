Субсидии на проведение деловых мероприятий в Петербурге увеличат вдвое до 100 млн рублей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18 февраля. /ТАСС/. Власти Санкт-Петербурга увеличат с 2020 года размер субсидий некоммерческим организациям на проведение конгрессно-выставочных мероприятий с 50 до 100 млн рублей. Программа субсидирования призвана оказать поддержку организациям, издержки которых превышают организационные взносы, сообщил ТАСС в понедельник начальник отдела управления проектами Конгрессно-выставочного бюро Санкт-Петербурга Дмитрий Антипин.

Программа финансовой поддержки городского правительства действует с 2018 года и рассчитана до 2023 года. Организаторы мероприятий могут претендовать на 50% затраченных на мероприятие средств, но не более 10 млн рублей.

"В 2019 году общий объем субсидий некоммерческим организациям на проведение конгрессно-выставочных мероприятий составит 50 млн рублей. С 2020 по 2023 годы ежегодно будет выделяться по 100 млн рублей. Субсидиарная программа призвана в первую очередь помочь компаниям-организаторам, которые пока испытывают трудности с самоокупаемостью при проведении конгрессно-выставочных мероприятий", - отметил он.

Конкурсный отбор участников проводит городской комитет по развитию туризма с 20 августа по 5 июля.

В минувшем году власти Петербурга выделили наибольшую сумму - более 2,7 млн рублей - Ассоциации выпускников Санкт-Петербургского государственного университета на проведение ежегодной встречи выпускников вуза "Реюнион-2018", которая состоялась на новой сцене Мариинского театра. Всего по итогам конкурсного отбора минувшего года финансовую поддержку получили 11 некоммерческих организаций.