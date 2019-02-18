Times: нефтяники из Техаса побили рекорд по добыче 1970-х годов благодаря сделке ОПЕК+

ТАСС, 18 февраля. Производители сланцевой нефти из штата Техас, США, по итогам 2018 года обновили рекорд по добыче сланцевой нефти, установленный еще в 1970-х годах, с показателем 1,54 млн барр./сут. следует из отчета профильной ассоциации, с которым ознакомилась газета The Times.

Предыдущий максимум в 1,24 млн барр./сут. был достигнут в 1973 году. Однако, как подчеркивает издание, благодаря развитию технологий и сделке стран ОПЕК+, которые стабилизировали цены сокращением добычи, в США развернулась вторая волна сланцевой революции.

"Возрождение американской нефтедобычи происходит благодаря всего лишь одному месторождению - Пермскому бассейну, которое простирается через Западный Техас до Нью-Мексико. За последние восемь лет добыча на нем увеличилась вчетверо", - отмечает издание.

Рост добычи в Техасе в 2014 году уронил мировые цены на нефть, что сказалось на экономиках России и Саудовской Аравии, которые с тех пор вынуждены снижать свою добычу, чтобы удержать цены на приемлемом уровне, напоминает издание. "Страны ОПЕК не могли представить, что Пермский сланцевый бассейн может стать следующей звездой мировой добычи, - приводит издание мнение бывшего генерального секретаря ОПЕК Рене Ортиза. - Они не могли представить, что одно месторождение - одно месторождение, а не целая страна - станет монстром их воображения".

Ранее опасения по поводу соглашения ОПЕК+, в рамках которого Россия снижает добычу, неоднократно высказывал глава российской "Роснефти" Игорь Сечин, который считает, что сделка ОПЕК+ создает излишние выгоды для производителей из США.

10 февраля газета "Ведомости" со ссылкой на свои источники сообщила, что Сечин в письме президенту РФ в конце декабре высказал мнение, что соглашение ОПЕК+ создало преференции для США и это стало стратегической угрозой для развития российской нефтяной отрасли.