Ставропольские бизнесмены заявили о желании чаще встречаться с силовиками

СТАВРОПОЛЬ, 18 февраля. /ТАСС/. Ставропольские предприниматели выступили с предложением об организации расширенных встреч с представителями силовых структур. Эта инициатива может стать рекомендацией для российских регионов, сообщил ТАСС глава комитета Совета Федерации по регламенту и организации парламентской деятельности Андрей Кутепов.

"Ряд предложений [предпринимателей] точно станут основой рекомендаций для субъектов [РФ]. Один из вопросов - встречи предпринимателей с представителями силовых структур - прокуратура, МВД, Следственный Комитет - и обсуждение вопросов, которые возникают у предпринимателей по ряду статей Уголовного кодекса РФ", - сказал Кутепов по итогам встречи с предпринимателями в Торгово-промышленной палате в Ставрополе.

По словам главы комитета, выяснилось, что в ряде регионов силовики проводят расширенные встречи с бизнесом. "Сейчас таких встреч в широком понимании нет в Ставропольском крае, как сказали предприниматели. Нужно больше встречаться, в обсуждении быстрее находится решение различных вопросов", - пояснил Кутепов.

На заседании временной комиссии Совета Федерации по совершенствованию правового регулирования в сфере государственного и муниципального контроля в Ставрополе поднимался вопрос снижения ревизионной нагрузки на бизнес. По данным краевого правительства, в 2018 году общее число плановых проверок в крае снизилось на 12%, органами исполнительной власти в регионе была проведена 561 проверка, на 70 меньше, чем в 2017 году.