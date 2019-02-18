Корпоративный спор, а не уголовное дело. Эксперты прокомментировали ситуацию вокруг Калви

В понедельник руководство фонда Baring Vostok обратилось к уполномоченному при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борису Титову с просьбой помочь в деле с арестом Калви. Как сообщил ТАСС сам Титов, он намерен предметно разобраться в сложившейся ситуации. Комментируя арест Калви, омбудсмен также указал, что это "чистейшей воды корпоративный спор".

По мнению руководителя Счетной палаты, бывшего министра финансов РФ Алексея Кудрина, в случае с Калви "явно не выполняется установка президента не арестовывать по экономическим составам". "Оцениваю эту конкретную ситуацию как чрезвычайную для экономики", - отметил Кудрин на своей странице в Twitter .

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Ситуация с арестом основателя инвестиционного фонда Baring Vostok Майкла Калви может быть разрешена как корпоративный спор с привлечением арбитражного суда или бизнес-сообщества. Такое мнение высказали опрошенные ТАСС эксперты и представители различных организаций.

"И принятие судом меры пресечения для Калви, связанной с лишением свободы, явно незаконное", - добавил Титов. Он подчеркнул, что вмешательство силовых структур в хозяйственную деятельность - это "серьезная этическая проблема для бизнеса".

Франко-российская торгово-промышленная палата (ТПП) и Ассоциация европейского бизнеса также заявили, что коммерческие споры должны разрешаться в максимально возможной степени посредством гражданского судопроизводства, такого как арбитраж, при этом следует избегать немедленного применения таких уголовных мер, как задержание.

"Надеюсь, суд его отпустит под подписку о невыезде или под домашний арест. Это бизнес-спор, скорее всего, и было бы хорошо дать возможность этой группе людей решать эти вопросы или через бизнес-сообщество, или через бизнес-суды, арбитраж или третейский суды. Для бизнес-сообщества это было бы здоровее", - полагает председатель Объединенной комиссии по этике при РСПП Давид Якобашвили.

Спор мог бы быть рассмотрен комиссией РСПП по этике, но для этого нужно обращение участников конфликта, отметил Якобашвили. "Выбираются из списка судьи, находится соломоново решение, которое обязательно к исполнению. Если оно не выполняется - то будет общественное порицание, люди не исполнившие решение, становятся нерукопожатными", - сказал Якобашвили.

Влияние на инвестклимат

По мнению Франко-российской ТПП и АЕБ, арест Калви и других топ-менеджеров может серьезно повлиять на инвестиционный климат и привлекательность России для прямых иностранных инвестиций. Также организации "убеждены, что российские власти проведут беспристрастное расследование в соответствии с принципом верховенства закона и что будет применяться принцип презумпции невиновности", отмечается в заявлении организаций.

Представитель Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) также заявил в понедельник, что ЕБРР рассчитывает на справедливость и прозрачность судебного процесса вокруг деятельности инвестиционного фонда Baring Vostok. "Мы внимательно отслеживаем последние события, - продолжил сотрудник банка. - Мы считаем важным, чтобы судебный процесс был справедливым, быстрым и прозрачным. Последовательное применение принципа верховенства права в России является ключевым фактором доверия инвесторов".

Председатель попечительского совета "Опоры России" Сергей Борисов также выразил опасения относительно настроения зарубежных инвесторов.

"Когда принимаются решения об аресте человека за экономические преступления, должны быть веские доказательства. А если речь идет об инвесторе, который рисковал и вкладывал в российскую экономику 25 лет, имея безупречную репутацию, - это особый случай. Если подозрения против Майкла Калви не подтвердятся - позор тем, кто это затеял. Если домыслы не подтвердятся, нам очень сложно будет заманить к себе инвесторов", - сообщил он в своем заявлении, распространенном в понедельник.