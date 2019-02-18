Суд постановил взыскать 6,3 млрд руб. у "ПСН Проперти менеджмент" в пользу Промсвязьбанка

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск Промсвязьбанка и постановил взыскать с ООО "ПСН Проперти Менеджмент" (входит в девелоперскую группу ПСН) 6,3 млрд рублей. Это следует из резолютивной части решения суда.

"Взыскать с ООО "ПСН Проперти менеджмент" в пользу Промсвязьбанка денежные средства в размере 6 336 251 507 рублей 88 копеек, в том числе номинальной стоимости биржевых документарных процентных неконвертируемых облигаций на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-П01, идентификационный номер выпуска 4В02-01-36515-R-001P в размере 5 954 508 000 рублей; купонный доход за первый купонный период в размере 381 743 507 рублей 88 копеек; расходы по госпошлине в размере 200 000 рублей", - отмечается в решении суда.

Иск был зарегистрирован 31 июля 2018 года.

По данным СПАРК, ООО "ПСН Проперти менеджмент" и группа ПСН принадлежат кипрской Lerage Holdings Limited.

Промсвязьбанк в декабре 2017 года перешел под контроль ЦБ РФ, который взял банк на санацию. Временная администрация Промсвязьбанка ранее подала в суд ряд исков, оспаривающих сделки в том числе бывших собственников банка - компании Promsvayzcapital B.V. Алексея и Дмитрия Ананьевых.