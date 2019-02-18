Эксперты: обязательная классификация гостиниц защитит туристов от некачественных услуг

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Обязательная классификация российских гостиниц обеспечит безопасность туристов, достоверность и гарантию получения ими качественной услуги, а также позволит вывести из тени недобросовестных отельеров, рассказали ТАСС участники рынка в Крыму, Севастополе и Сочи. По их словам, в отрасли давно ждали решения о порядке классификации гостиниц, который пойдет на пользу не только отдыхающим, но и отельерам.

Ранее в понедельник премьер-министр РФ Дмитрий Медведев сообщил об утверждении положения о порядке классификации российских гостиниц, которые с этого года должны получать в обязательном порядке звезды в соответствии со своей категорией.

Безопасность туриста

Действующая редакция документа, которая регламентировала проведение классификации, вызывала некоторые вопросы, считает исполнительный директор Ассоциации "Туристический альянс Крыма" Светлана Возная. "Отрасль ожидала доработанный порядок о классификации средств размещения", - сказала она.

Подобная сертификация важна для туристов, пояснила ТАСС председатель Ассоциации малых отелей Крыма Наталья Стамбульникова. "Турист должен понимать, и не просто по фотографиям, а по каким-то универсальным ориентирам, какие он выбирает условия", - пояснила собеседница агентства.

По словам главы регионального отделения Российского союза туриндустрии в Крыму и Севастополе Бориса Зелинского, государственная сертификация обезопасит отдых постояльцев. "Будет четко понятно, что в этом отеле есть противопожарная сигнализация, столовая, в которой тебя не отравят. То есть, это предоставление качественной услуги, причем гарантированной услуги, которую получит турист, в отличие от нелегальных отелей, которым будет нелегко конкурировать с легальными", - пояснил он.

При этом Зелинский подчеркнул, что присвоение звездности даст возможность вывести из тени многие отели. Например, по его словам, только в Крыму теневых отелей, по разным оценкам, насчитывается до 70%.

Владелица мини-отеля в городе Судак Наталья Кириченко также считает, что новый порядок классификации защитит туриста от недобросовестных отельеров, присваивающих себе звезды.

"Мы давно ждали, что будет введена государственная категоризация отелей по присвоению звездности, туристу должно быть понятно, куда он едет, что его ждет и за что он платит. С другой стороны, должен быть создан госреестр, по которому все это будет проверяться со стороны государства, то есть соответствие заявленного уровня комфорта с реальным. Это же еще и возможность избежать мошенников, которые сами себе присваивают звезды", - сказала она.

Сочи почти готов

Классификация отелей на территории Сочи была обязательна еще во время Олимпийских игр, рассказала ТАСС генеральный директор компании-туроператора "Ривьера Сочи" Бэлла Тарасова. С тех пор, по ее словам, повысились требования к номерам и персоналу, улучшился уровень сервиса и качество обслуживания. "После введения классификации количество жалоб от людей уменьшилось в разы. Теперь на рынок попадают проверенные средства размещения, которые доказали, что могут работать на высшем уровне" - сказала она.

Введенная во время Олимпийских игр классификация отличается от нового порядка, считает генеральный директор санатория "Знание" Дмитрий Богданов. По его словам, отельерам в Сочи все же придется вносить изменения.

"Система классификации обязывает предлагать качественный набор услуг гостям, хотя лидеры рынка и так выполняли все требования. На Сочи введение обязательной классификации не скажется, у нас система действует уже не первый год. Вопрос в том, что нынешняя система отличается от той, по которой мы работали, поэтому отельерам наверняка придется внести коррективы", - пояснил Богданов. При этом он отметил, что расходы отельеров в связи с новым порядком о классификации немного подрастут.

На сегодняшний день в Сочи уже классифицировано более 2,4 тыс. объектов размещения с общим номерным фондом порядка 80 тыс. мест, рассказал ТАСС начальник управления курортов и рекреационных ресурсов администрации Сочи Сергей Доморат. "Больше всего отелей расположено в Адлерском районе - более тысячи объектов, а высшая категория - пять звезд - присвоена 19 средствам размещения", - пояснил он.

Нужны правила для "маленьких"

Новые требования распространяются только на большие гостиницы и отели, которые не являются жилыми объектами, рассказала Стамбульникова. При этом 60% отдыхающих останавливаются в Крыму в частном секторе: гостевых домах, усадьбах, виллах, апартаментах и других подобных местах, а их требования о сертификации пока не коснулись, пояснила она.

"[Для небольших объектов] разрабатывалась аналогичная система - не звезд, а ключей, специально для таких объектов, так как условия там отличаются от больших средств размещения и требования там несколько корректируются. Но пока она не принята, и такие объекты пока не классифицированы. Мы надеемся, что в перспективе, может быть - уже через год-два, будут внедрять хотя бы сертификаты соответствия, которые будут подтверждать, что в этом месте безопасно", - сказала Стамбульникова.

Закон о гостиничных звездах

Пятого февраля 2018 года президент РФ Владимир Путин подписал закон, предусматривающий регулирование предоставления гостиничных услуг и классификацию объектов туриндустрии с присуждением им звезд. С 2019 года под действие закона подпадут только крупные, а с 2021 года - все российские гостиницы.

Определять качество услуг, предоставляемых отелями, с помощью звезд предложил в начале XX века американский предприниматель Конрад Хилтон, создавший первую сеть гостиниц со стандартным набором гостиничных услуг. В дальнейшем его идея получила распространение в Европе, при этом в настоящее время в мире нет единой системы классификации. Кроме того, звезды гостинице могут быть присуждены на международном уровне, например, Международной ассоциацией отелей.