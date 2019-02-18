Срок вступления в силу штрафов за отсутствие "звездной" классификации отложат для отелей

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Кабмин намерен сдвинуть на полгода сроки наступления санкций для отельеров за работу без свидетельства о присвоении определенной категории ("звезд"). Об этом говорится в письме Минэкономразвития на имя председателя комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаила Дегтярева (документ имеется в распоряжении ТАСС).

Согласно подписанному в феврале 2018 года и вступившему в силу 1 января этого года федеральному закону, крупные (более 50 номеров) гостиницы должны пройти классификацию до 1 июля 2019 года, а гостиницы вместимостью до 15 номеров - до 1 января 2020 года. За работу без соответствующего свидетельства или дезинформацию о присвоенной категории для отельеров предусмотрены штрафы: до 50 тыс. рублей для должностных лиц и до 1/25 годового дохода для юрлиц.

"Минэкономразвития России... в правительство РФ внесен проект федерального закона... предусматривающий перенесение срока вступления в силу административной ответственности за оказание гостиничных услуг без свидетельства о присвоении гостиницам с номерным фондом более 50 гостиничных номеров определенной категории на 1 января 2020 года и на 1 июля 2020 года - в отношении предоставления гостиничных услуг в гостиницах с номерным фондом более 15 гостиничных номеров", - говорится в письме замглавы Минэкономразвития Азера Талыбова председателю профильного комитета Госдумы.

Как сообщил в понедельник Дегтярев ТАСС, первое заседание комитета в новом году посвятили анализу применения упомянутого закона о "звездности" гостиниц: подзаконные акты, подготовка которых относится к компетенции органов власти федерального уровня, в тот момент приняты не были. В понедельник кабмин утвердил постановлением детальный порядок классификации гостиниц.

"Утверждение положения о классификации гостиниц отнесено к компетенции органов государственной власти федерального уровня. Его разработка и подписание заняло почти год с момента принятия закона. В определенной степени это связано с передачей Ростуризма в ведение министерства экономического развития. На заседании с представителями этих ведомств и Министерства культуры России депутаты указали на необходимость скорейшего принятия подзаконных актов", - напомнил Дегтярев и подчеркнул, что комитет проявляет особое внимание к закону, который не могли принять 15 лет из-за противодействия регионального лобби, которое хотело самостоятельно присваивать звезды гостиницам.

Глава комитета пояснил, что из-за отсутствия ранее подзаконных актов, определяющих требования классификации, отельеры физически не могли пройти аккредитацию, и не должны подвергаться штрафам по не зависящим от них причинам. "Поэтому сроки наступления санкций за несоблюдение закона "о звездности" переносятся", - сказал Дегтярев.