WSJ: cанкции США в отношении президента конференции ОПЕК не повлияют на работу картеля

ТАСС, 18 февраля. ОПЕК продолжит работать в нормальном режиме, несмотря на то, что США внесли в черный список министра нефтяной промышленности Венесуэлы, главу государственной нефтегазовой компании PDVSA Мануэля Кеведо, избранного в конце декабря президентом конференции картеля на 2019 год. Об этом сообщила в понедельник газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники в ОПЕК.

В качестве президента конференции ОПЕК Кеведо в следующем месяце должен отправиться в Баку, где пройдет заседание министерского комитета по мониторингу исполнения сделки ОПЕК+, а в апреле - на встречу в Вене. Как заявил газете глава базирующейся в Дубае консалтинговой компании Qamar Energy Робин Миллс, санкции в отношении Кеведо "не должны стать проблемой" для ОПЕК, "он не собирается обсуждать бизнес".

Источники издания добавили, что в ОПЕК пока не определились в вопросе разрешения кризиса в Венесуэле. Как отмечает газета, в данный момент картель признает в качестве президента республики Николаса Мадуро, однако может также заявить о признании главой государства лидера оппозиции Хуана Гуайдо, если это сделает ООН.

Как отмечает газета, это не первый подобный случай в истории ОПЕК. В августе 2011 года генерал Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ростам Гасеми стал новым министром нефти Ирана, который с начала года председательствовал в Организации стран - экспортеров нефти. Годом ранее Гасеми был внесен в санкционные списки Евросоюза. Несмотря на то, что ограничительные меры включали запрет на деловые поездки в страны ЕС, Гасеми было разрешено ездить в Вену, поскольку он считался сотрудником международной некоммерческой организации.

Ранее в феврале генсек ООН Антониу Гутерриш заявил, что организация не будет поддерживать какую-либо из сторон в Венесуэле в также готова предложить посреднические усилия для урегулирования ситуации в стране.