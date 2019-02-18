Гуайдо рассчитывает получить контроль над Citgo в ближайшие дни

ТАСС, 18 февраля. Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо заявил, что контролируемый оппозицией парламент страны рассчитывает в ближайшие дни получить контроль над компанией Citgo Petroleum - действующей в США "дочкой" венесуэльской государственной нефтяной компании PDVSA. Об этом Гуайдо заявил в интервью телеканалу Euronews, вышедшем в эфир в понедельник.

"В ближайшие несколько дней мы возьмем под контроль Citgo и продолжим работать в обычном режиме", - сообщил он. - "Мы сделаем то же самое, когда сможем взять под свой контроль PDVSA, которая была уничтожена в Венесуэле. PDVSA была третьей по величине компанией нефтяной промышленности в мире. Сегодня она вся в долгах и разрушена из-за очень плохого управления".

В среду агентство Reuters сообщило, что парламент Венесуэлы, контролируемый оппозицией, назначил собственных представителей исполняющими обязанности директоров государственной нефтяной компании PDVSA, а также директоров ее дочерней компании Citgo Petroleum, действующей в США. Временными членами совета директоров Citgo, по версии оппозиционного парламента, назначены Луиса Паласиос, Анхель Ольмета, Эдгар Ринкон, Луис Урданета, Рик Эсснер и Андрес Падилья.

Ситуация в Венесуэле

23 января Гуайдо, назначение которого на пост спикера парламента двумя днями ранее аннулировал Верховный суд Венесуэлы, объявил себя исполняющим обязанности президента страны. В тот же день временным главой государства его признали США, к ним присоединились страны Группы Лимы (за исключением Мексики), Организация американских государств, ряд других стран. Действующий президент Венесуэлы Николас Мадуро назвал произошедшее попыткой переворота и заявил о разрыве дипломатических отношений с США.

Несколько европейских государств предъявили Мадуро ультиматум о проведении досрочных президентских выборов, а после его истечения также признали Гуайдо временным президентом. В поддержку Мадуро высказались Россия, Белоруссия, Боливия, Иран, Китай, Куба, Никарагуа, Сальвадор, Сирия и Турция.