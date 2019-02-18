Трамп заявил о значительном прогрессе в торговых переговорах Китая и США

ВАШИНГТОН, 19 февраля. /ТАСС/. США и Китай добиваются значительного прогресса на переговорах по урегулированию споров в сфере торговли. Об этом заявил в понедельник президент США Дональд Трамп в Международном университете штата Флорида в Майами. Его выступление транслировали информационные телекомпании США.

"[Представитель Соединенных Штатов на торговых переговорах Роберт] Лайтхайзер только что вернулся из места под названием Китай. Мы добиваемся значительного прогресса, никто не ожидал, что такое произойдет", - отметил президент США.

В начале декабря 2018 года Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин на встрече в Аргентине договорились предпринять в течение трех месяцев шаги, нацеленные на заключение торгового соглашения между двумя странами. Глава Белого дома заявил, что согласился с 1 января не повышать тарифы с 10% до 25% на китайскую продукцию на общую сумму $200 млрд, как он планировал ранее. Срок заключения торговой сделки истекает 1 марта, однако Трамп выразил готовность не повышать пошлины до тех пор, пока переговоры идут успешно и в правильном для Вашингтона направлении.