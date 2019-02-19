Доходная часть бюджета Камчатки достигла рекордного уровня

ТАСС, 19 февраля. Доходная часть бюджета Камчатского края достигла рекордного уровня, превысив 77 млрд рублей, к концу года она может превысить 80 млрд рублей. Об этом сообщил по итогам сессии Законодательного собрания Камчатского края председатель краевого парламента Валерий Раенко, слова которого цитирует пресс-служба регионального парламента.

"Сегодня доходная часть бюджета достигла очередного рекордного уровня в 77 с лишним млрд рублей. При этом год только начался, и нам предстоит еще не раз возвращаться к пересмотру и увеличению бюджета. Есть уверенность, что доходная часть по итогам 2019 года превысит 80 млрд рублей", - сказал Валерий Раенко.

Дополнительно в бюджет региона 2019 года включены около 10 млрд рублей, в основном, это средства, поступившие от "Русгидро" на доведение энерготарифов предприятий до среднероссийских. Кроме того, были перераспределены отдельные расходы краевого бюджета.

Существенная сумма направлена на строительство, ремонт и содержание дорог. В частности, 387,2 млн рублей направлены на ремонт и содержание межрайонных автомобильных дорог, 220 млн выделены Петропавловску на ремонт и содержание дорог зимой. Кроме того, в рамках краевых инвестиционных мероприятий предусмотрены средства на строительство первых 5 км трассы на Усть-Большерецк и еще двух участков трассы Петропавловск - Мильково.

Еще 66 млн рублей выделены на строительство волоконно- оптической линии связи до поселка Озерновский на юге полуострова с населением более 1,5 тыс. человек, это позволит наладить здесь быстрый интернет. На субсидии муниципальным районам выделено почти 407 млн рублей: 41 млн рублей получит поселок Палана на альтернативную заправочную станцию, 14,5 млн рублей - Мильковский район на поставку и установку котла в котельную села Мильково, 3,5 млн рублей - Вилючинск на ремонт сети наружного освещения; 2,4 млн рублей - село Тигиль на поставку дизельной электростанции. Кроме того, 20 млн рублей направили на оплату трудам подростков в летних трудовых лагерях, а 10 млн рублей пойдут на благоустройство территорий елизовских учреждений образования.

В пресс-службе краевого парламента ТАСС пояснили, что бюджет региона сейчас дефицитный: сумма расходов составляет 80 млрд рублей.