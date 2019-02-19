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Доходная часть бюджета Камчатки достигла рекордного уровня

Ожидается, что по итогам года она превысит 80 млрд рублей

ТАСС, 19 февраля. Доходная часть бюджета Камчатского края достигла рекордного уровня, превысив 77 млрд рублей, к концу года она может превысить 80 млрд рублей. Об этом сообщил по итогам сессии Законодательного собрания Камчатского края председатель краевого парламента Валерий Раенко, слова которого цитирует пресс-служба регионального парламента.

"Сегодня доходная часть бюджета достигла очередного рекордного уровня в 77 с лишним млрд рублей. При этом год только начался, и нам предстоит еще не раз возвращаться к пересмотру и увеличению бюджета. Есть уверенность, что доходная часть по итогам 2019 года превысит 80 млрд рублей", - сказал Валерий Раенко.

Дополнительно в бюджет региона 2019 года включены около 10 млрд рублей, в основном, это средства, поступившие от "Русгидро" на доведение энерготарифов предприятий до среднероссийских. Кроме того, были перераспределены отдельные расходы краевого бюджета.

Существенная сумма направлена на строительство, ремонт и содержание дорог. В частности, 387,2 млн рублей направлены на ремонт и содержание межрайонных автомобильных дорог, 220 млн выделены Петропавловску на ремонт и содержание дорог зимой. Кроме того, в рамках краевых инвестиционных мероприятий предусмотрены средства на строительство первых 5 км трассы на Усть-Большерецк и еще двух участков трассы Петропавловск - Мильково.

Еще 66 млн рублей выделены на строительство волоконно- оптической линии связи до поселка Озерновский на юге полуострова с населением более 1,5 тыс. человек, это позволит наладить здесь быстрый интернет. На субсидии муниципальным районам выделено почти 407 млн рублей: 41 млн рублей получит поселок Палана на альтернативную заправочную станцию, 14,5 млн рублей - Мильковский район на поставку и установку котла в котельную села Мильково, 3,5 млн рублей - Вилючинск на ремонт сети наружного освещения; 2,4 млн рублей - село Тигиль на поставку дизельной электростанции. Кроме того, 20 млн рублей направили на оплату трудам подростков в летних трудовых лагерях, а 10 млн рублей пойдут на благоустройство территорий елизовских учреждений образования.

В пресс-службе краевого парламента ТАСС пояснили, что бюджет региона сейчас дефицитный: сумма расходов составляет 80 млрд рублей.

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