Делегация КНР примет участие в торговых переговорах в Вашингтоне 19-21 февраля

"Сегодня президент Дональд Трамп объявил, что Соединенные Штаты будут приветствовать официальную делегацию из Китая на серии встреч, которые начнутся 19 февраля 2019 года с целью обсудить торговые отношения между двумя странами. Встречи на высоком уровне начнутся 21 февраля 2019 года", - отметила она.

ВАШИНГТОН, 19 февраля. /ТАСС/. Китайская делегация примет участие в переговорах с американской стороной в торговой сфере в Вашингтоне 19-21 февраля. Об этом сообщила в понедельник пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.

С американской стороны в них примут участие представитель Соединенных Штатов на торговых переговорах Роберт Лайтхайзер, министр финансов Стивен Мнучин, министр торговли Уилбур Росс, глава Национального экономического совета Белого дома Лоуренс Кадлоу и руководитель Национального совета по торговле при Белом доме Питер Наварро. Перед ними 19 февраля пройдут встречи на уровне заместителей министров, которые с американской стороны возглавит заместитель Лайтхайзера Джеффри Джерриш.

По словам Сандерс, Пекин и Вашингтон, в частности, планируют обсудить "обещание Китая приобретать значительный объем товаров и услуг у Соединенных Штатов". В понедельник президент США объявил о значительном прогрессе по урегулированию споров в сфере торговли между двумя странами.

Заявление китайской стороны

Как сообщило во вторник министерство коммерции КНР, консультации члена Политбюро Центрального комитета Коммунистической партии Китая, вице-премьера Госсовета КНР Лю Хэ, который возглавит отправляющуюся в США делегацию, с представителем Соединенных Штатов на торговых переговорах Робертом Лайтхайзером и министром финансов Стивеном Мнучиным, пройдут 21 и 22 февраля.

"Вице-премьер Лю Хэ принял приглашение американской стороны и 21-22 февраля примет участие в 7-м раунде торгово-экономических переговоров в США", - говорится в документе.

Ожидается, что данный раунд консультаций будет иметь особо важное значение, поскольку состоится незадолго до завершения срока, после которого Вашингтон может применить в отношении китайской продукции повышенные пошлины.

В минувшую пятницу представители КНР и США официально завершили очередной раунд двухдневных консультаций по вопросам торговли, который, по отзывам обеих сторон, прошел успешно.

В начале декабря 2018 года Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин на встрече в Аргентине договорились предпринять в течение трех месяцев шаги, нацеленные на заключение торгового соглашения между двумя странами. Глава Белого дома заявил, что согласился с 1 января не повышать тарифы с 10% до 25% на китайскую продукцию на общую сумму $200 млрд, как он планировал ранее. Срок заключения торговой сделки истекает 1 марта, однако Трамп выразил готовность не повышать пошлины до тех пор, пока переговоры идут успешно и в правильном для Вашингтона направлении.

В новость были внесены изменения (05:23 мск) - добавлена информация китайской стороны