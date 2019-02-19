Матвиенко: Россия готова предложить Брунею технологии утилизации попутного нефтяного газа

БАНДАР-СЕРИ-БЕГАВАН /Бруней/, 19 февраля. /ТАСС/. Россия готова предложить Брунею передовые технологии и оборудование по утилизации попутного нефтяного газа. Об этом заявила во вторник председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

"Что касается энергетической сферы, Россия готова предложить Брунею передовые технологии и оборудование по утилизации попутного нефтяного газа, оказывать предприятиям энергетического комплекса консультационные услуги в области повышения нефтеотдачи", - сказала Матвиенко на встрече с председателем Законодательного совета Брунея Абдулом Рахманом Таибом.

Она добавила, что речь идет о современном, прошедшем испытания временем российском оборудовании в нефтегазовой сфере.

В целом, по словам Матвиенко, необходимо укреплять торгово-экономические связи между Россией и Брунеем, так как есть очень большой нереализованный потенциал в двустороннем сотрудничестве. "Объемы взаимного товарооборота, конечно же, не отвечают интересам наших стран и нашим возможностям. Здесь есть над чем работать. И перспективными сферами для сотрудничества могут быть и сфера энергетики, и сельское хозяйство, туризм и многое другое", - подчеркнула спикер Совфеда.

Также председатель верхней палаты парламента считает, что необходимо активно развивать такие форматы, как обмен деловыми миссиями бизнеса Брунея в Россию и деловых людей России в Бруней. "Они дают хороший результат в плане нахождения совместных интересов в разных сферах сотрудничества", - добавила Матвиенко.