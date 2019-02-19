Bloomberg: Меркель обеспокоена растущей агрессией США в отношении "Северного потока - 2"

По его данным, в германском правительстве обеспокоены, какими будут дальнейшие шаги администрации президента США Дональда Трампа в отношении газового проекта после того, как Берлину удалось пресечь попытки Вашингтона настроить против него европейских союзников.

ТАСС, 19 февраля. Канцлер Германии Ангела Меркель встревожена растущей агрессией США в отношении строительства газопровода "Северный поток - 2". Об этом в понедельник со ссылкой на три источника сообщило агентство Bloomberg .

Как отмечают источники, в течение последних десяти дней американские дипломаты пытались склонить высокопоставленных чиновников из Парижа и Брюсселя к ужесточению своих позиций в отношении проекта.

Проект "Северный поток - 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд куб. м газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Как ожидается, газопровод будет запущен до конца 2019 года. 13 февраля совет ЕС и Европарламент предварительно одобрили ужесточение Газовой директивы Евросоюза на основании значительно доработанного и смягченного проекта поправок, разработанного Германией и Францией.

18 февраля в ходе Мюнхенской конференции по безопасности вице-президент США Майкл Пенс подчеркнул жесткость позиции США по отношению к газопроводу "Северный поток - 2" и призвал Евросоюз последовать их примеру. Ранее США неоднократно критиковали проект, а посол США в ФРГ Ричард Гренелл даже письменно предупредил германские фирмы о возможности принятия в отношении них ограничительных мер из-за поддержки строительства газопровода.