Минэкономразвития оценило ущерб от антироссийских ограничительных мер на конец 2018 года

МОСКВА, 19 февраля. /ТАСС/. Предполагаемый ущерб от введенных в отношении России другими странами различных ограничительных мер, включая санкции, составил на конец 2018 года $6,3 млрд. Соответствующие подсчеты приводятся в презентации Минэкономразвития РФ.

История санкций США в отношении России в связи с Украиной

Данные ограничения включают в себя антидемпинговые пошлины, лицензирование, квоты, технические барьеры, санитарные и фитосанитарные меры, а также санкции.

Наибольший ущерб приходится на ограничения, введенные странами ЕС: он составляет $2,42 млрд. На втором месте находятся меры со стороны США - почти $1,17 млрд, а на третьем - ограничения Украины - $775 млн, отметили в Минэкономразвития.

Причем ЕС также является лидером по количеству введенных ограничений - 25, Украина ввела 22 ограничения. Третье место по числу ограничительных мер заняла Индия - 16, а США оказались только на шестом месте с девятью ограничениями, уступив по этому показателю Белоруссии и Турции.