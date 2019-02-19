В Ростехе заявили, что опытный образец легкого вертолета VRT500 будет готов до конца года

АБУ-ДАБИ, 19 февраля. /ТАСС/. Опытный образец легкого вертолета VRT500 будет готов до конца 2019 года, после чего начнутся испытания, сообщил ТАСС директор по международному сотрудничеству и региональной политике Ростеха Виктор Кладов в ходе международной оборонной выставки IDEX-2019.

"До конца года Ростех планирует создать опытный образец вертолета и начать его испытания", - сказал он.

По его словам, такие вертолеты наиболее часто используются в бизнес-авиации в качестве корпоративных такси и могут применяться в качестве скорой помощи в условиях плотной городской застройки.

Легкий многоцелевой вертолет VRT500, разработанный конструкторским бюро "ВР-Технологии", станет первым проектом холдинга в сегменте машин максимальной взлетной массой до 2 т. Холдинг "Вертолеты России" рассчитывает к 2035 году реализовать около 1 тыс. таких машин, что позволит холдингу занять до 15% в этом сегменте.

Характеристики новой машины

VRT500 - легкий однодвигательный вертолет соосной схемы расположения винтов со взлетной массой 1600 кг. Машина будет обладать самой объемной в своем классе грузопассажирской кабиной общей вместимостью до пяти человек и оснащаться современным комплексом интерактивной авионики.

Закладываемые в вертолет летно-технические характеристики позволят ему развивать скорость до 250 км/ч, совершать полеты на дальность до 860 км, брать на борт до 730 кг полезной нагрузки.

Вертолет предполагается в пассажирской, многоцелевой, грузовой, учебной, VIP и медико-эвакуационной конфигурациях.

При этом в сегменте со взлетной массой до двух тонн VRT500 станет первым в мире медико-эвакуационным вертолетом с возможностью погрузки-выгрузки унифицированной тележки- каталки через задние створки кабины, что упрощает сам процесс и позволяет значительно сэкономить время.