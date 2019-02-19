В Ростехе заявили, что четвертый летный образец МС-21 начнет испытания в 2019 году

АБУ-ДАБИ, 19 февраля. /ТАСС/. Четвертый экземпляр российского среднемагистрального самолета МС-21 присоединится к летным испытаниям в 2019 году, сообщил ТАСС директор по международному сотрудничеству и региональной политике Ростеха Виктор Кладов в ходе международной оборонной выставки IDEX-2019.

"Третий опытный самолет МС-21-300 готовится к началу заводских испытаний в летно-испытательном подразделении Иркутского авиационного завода. На заводе идет сборка четвертого опытного самолета, который присоединится к летным испытаниям в 2019 году", - сказал он.

По его словам, в Центральном аэрогидродинамическом институте с 2017 года ведутся статические прочностные испытания самолета МС-21-300. "Там же ведется сборка планера самолета, предназначенного для длительных ресурсных испытаний. Полученные результаты летных и наземных испытаний подтверждают правильность основных конструкторских и технологических решений", - добавил Кладов.

В конце декабря 2018 года для испытаний был передан третий летный образец.