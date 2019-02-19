Более 326 млн рублей вложили в инфраструктуру ТОР "Кангалассы" в Якутии

ЯКУТСК, 19 февраля. /ТАСС/. Инвестиции в инфраструктуру территории опережающего развития (ТОР) "Кангалассы" в Якутии превысили с момента создания в 2015 году 326 млн рублей, сообщил во вторник ТАСС гендиректор Корпорации развития Республики Саха (Якутия) Афанасий Саввин.

Власти региона рассматривают расширение ТОР "Кангалассы" за счет включения в ее состав туристического кластера и судоверфи. Оценивается, что вклад от резидентов ТОР в ВРП Якутии может превысить 46 млрд рублей к 2028 году.

"Всего в инфраструктуру ТОР с момента создания в 2015 году профинансировано 326,7 млн рублей, в том числе 160,46 млн рублей - за счет средств федерального бюджета", - сказал Саввин.

Корпорация является региональным институтом развития, создана в 2014 году, 100% акций находятся в госсобственности республиканских властей. Проект создания ТОР "Кангалассы" начали реализовывать в 2015 году, администрация Якутска выделила на эти цели 138 га земли. В индустриальном парке на территории монопрофильного поселка Кангалассы создают промышленный комплекс по производству продукции для строительного и жилищно-коммунального хозяйства. Инвестиционный пакет ТОР "Кангалассы" на начало 2019 года составил порядка 2,4 млрд рублей.