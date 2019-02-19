Татарстан намерен расширять сотрудничество с Саксонией

КАЗАНЬ, 19 февраля. /ТАСС/. Республика Татарстан подпишет ряд соглашений о развитии сотрудничества с федеральной землей Саксония (Германия), одно из них подразумевает появление в будущем представительства российского региона в ФРГ. Об этом сообщила ТАСС во вторник замруководителя пресс-службы президента Татарстана Лилия Галимова.

По словам Галимовой, президент Татарстана Рустам Минниханов во вторник отправится в Германию с официальным краткосрочным визитом.

"В Дрездене он встретится с премьер-министром Саксонии Михаэлем Кречмером, у них будет короткая встреча один на один, затем встреча пройдет в расширенном составе с участием делегации Татарстана. После будет подписание соглашения о сотрудничестве между правительством Республики Татарстан и правительством федеральной земли Саксония о научно-техническом и культурном сотрудничестве. Также будет подписано соглашение, которое в перспективе позволит нам уже дальше прорабатывать вопрос об открытии представительства Татарстана в Лейпциге", - сказала она.

В рамках визита глава региона в Мюнхене встретится с вице-президентом компании Siemens Яниной Кугель, затем с председателем совета директоров компании Linde Engineering Кристианом Брухом. С ними пройдут переговоры о возможном расширении сотрудничества. В Мюнхене Минниханов также встретится с премьер-министром Баварии Маркусом Зедером.

Ранее сообщалось, что в рамках визита делегации Татарстана в Германию компании "Татэнерго" и Siemens заключат соглашение о намерениях по проекту модернизации Заинской ГРЭС.