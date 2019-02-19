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В Ростехе сообщили о скором начале сертификационных испытаний вертолета Ка-62

В число основных сфер применения такого вертолета входят транспортировка пассажиров, спасательные операции и работы в нефтегазовой области
Многоцелевой вертолет Ка-62 Юрий Смитюк/TACC
Описание
Многоцелевой вертолет Ка-62
© Юрий Смитюк/TACC

АБУ-ДАБИ, 19 февраля. /ТАСС/. Ростех планирует в ближайшее время приступить к сертификационным испытаниям нового многоцелевого вертолета Ка-62, сообщил во вторник ТАСС директор по международному сотрудничеству и региональной политике госкорпорации Виктор Кладов в ходе международной оборонной выставки IDEX-2019 в Абу-Даби.

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"Что касается вертолета Ка-62, то в ближайшее время планируем начать сертификационные испытания этого вертолета и по их завершении вертолет будет готов к коммерческим поставкам", - сказал он.

Глава "Вертолетов России" (входит в Ростех) Андрей Богинский ранее сообщал, что холдинг рассчитывает сертифицировать Ка-62 в конце 2019 года и начать серийные поставки с начала 2020 года. В планах компании начать производство с семи-десяти единиц и постепенно увеличивать до 30 моделей в год.

В число основных сфер применения Ка-62 входят транспортировка пассажиров, спасательные операции, а также работы в нефтегазовой области. Высокий уровень энерговооруженности обеспечивает широкий диапазон высот эксплуатации вертолета. Ка-62 может использоваться в жарком климате и совершать полеты над морем.

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