Ямал в 2019 году намерен поставить в Финляндию более 10 тыс. оленьих шкур

ТАСС, 19 февраля. Ямало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО) намерен поставить финским компаниям более 10 тыс. оленьих шкур в 2019 году. Контракт на поставку 5,8 тыс. шкур уже заключен, в планах подписание еще одного документа, сообщили во вторник ТАСС в департаменте внешних связей ЯНАО.

По данным департамента, ЯНАО вышл на новую нишу рынка сбыта сельхозпродукции в июне 2018 года. Тогда ямальсий мясоперерабатывающий комплекс "Паюта" направил на финский завод компании Lapin Nahka Oy 5,5 тыс. оленьих шкур.

"В этом году в ходе визита в Финляндию состоялось подписание внешнеэкономического контракта между теми же партнерами на поставку уже 5,8 тыс. шкур. В планах отправка в Финляндию порядка еще 4,5 тыс. шкур [для другой компании]", - сказали департаменте.

Финны используют ямальские оленьи шкуры для переработки, уточнил собеседник агентства. "Из полученного сырья [они] изготавливают декоративные оленьи шкуры для украшения интерьера частных и общественных помещений, сувенирную продукцию и всяческие художественные работы", - пояснил он.

Также в этом году планируется направить в Финляндию 350 тонн оленьего мяса, добавили в департаменте. Мясо оленя экспортируется в эту страну с 2010 года, за восемь лет было поставлено около 3 тыс. тонн экологически чистой продукции.