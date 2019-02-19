Сбербанк предоставил группе Etalon кредитную линию на покупку 51% акций "Лидер-Инвеста"

МОСКВА, 19 февраля. /ТАСС/. Сбербанк предоставил группе Etalon кредитную линию объемом до 16,83 млрд руб. Средства пойдут на приобретение 51% акций компании "Лидер-Инвест" у АФК "Система", говорится в сообщении банка.

Срок действия кредитной линии - пять лет, отметили в Сбербанке.

В презентации компании Etalon уточняется, что кредит привлечен под 10,1% годовых.

Ранее сообщалось, что АФК "Система" договорилась о продаже 51% акций "Лидер-Инвеста" группе Etalon за 15,2 млрд руб.

По итогам сделки доля группы АФК "Система" в "Лидер- Инвест" сократится до 49%. Возможные сроки закрытия сделки в компании не уточнили.

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