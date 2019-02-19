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Шесть разработчиков готовы начать тесты беспилотных авто на российских дорогах

Речь, в частности, идет о ПАО "КамАЗ" и Московском автомобильно-дорожном государственном техническом университете
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© Вячеслав Прокофьев/TACC

МОСКВА, 19 февраля. /ТАСС/. Начать опытную эксплуатацию высокоавтоматизированных автомобилей в России в 2019 году планируют шесть организаций. Об этом сообщила пресс-служба рабочей группы Национальной технологической инициативы (НТИ) "Автонет".

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"ПАО "КамАЗ", ООО "КБ Аврора", АО "Научно-конструкторское бюро вычислительных систем" (НКБ ВС), университет Иннополис, Московский автомобильно-дорожный государственный технический университет (МАДИ) протестируют 12 прототипов. При этом "Яндекс" планирует в следующем году начать эксплуатацию уже 100 автоматизированных автомобилей", - говорится в сообщении.

Как отмечают в НТИ "Автонет", компания "КамАЗ" разработала автоматизированные грузовые автомобили (их тестирование будет проходить в Набережных Челнах), ООО "КБ Аврора" - беспилотную сельскохозяйственную технику и автобусы, "Яндекс" - автоматизированные легковые автомобили (будущее такси), а университет Иннополис, АО НКБ ВС и МАДИ представят виды беспилотного транспорта, способного передвигаться по зимним и сложнопроходимым дорогам.

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в ноябре 2018 года подписал постановление о проведении эксперимента по использованию на дорогах общего пользования Москвы и Татарстана беспилотных автомобилей. Итоги эксперимента по опытной эксплуатации беспилотных автомобилей планируется подвести в 2021 году, говорил вице-премьер РФ Максим Акимов в интервью телеканалу "Россия-24" на инвестиционном форуме в Сочи.

"В будущем в тестировании беспилотников сможет принять участие большее количество компаний, так как ряд региональных организаций, занимающихся разработками автоматизированного транспорта, в 2019 году не участвует в эксперименте из-за территориальной удаленности от "пилотных" дорог", - указали в пресс-службе НТИ "Автонет". По ее данным, в России сейчас насчитывается 20 компаний, которые занимаются разработками систем управления беспилотников.

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Медведев, Дмитрий АнатольевичРоссияАкимов, Максим Алексеевич
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