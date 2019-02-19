Арбитраж Петербурга утвердил мировое соглашение между ФНС и "Метростроем"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 февраля. /ТАСС/. Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области утвердил на заседании во вторник мировое соглашение между компанией по строительству подземки "Метрострой" и Федеральной налоговой службой (ФНС), передает корреспондент ТАСС из зала суда.

ФНС подала в суд иск с требованием признать банкротом "Метрострой" из-за 812 млн рублей долга по налогам. Власти города также намеревались расторгнуть с "Метростроем" крупные контракты на строительство подземки. Компания с решением властей не согласилась и подала в суд. Позже власти отказались от расторжения при условии, что компания и ФНС достигнут мирового соглашения, оно было подписано 16 февраля.

"Утвердить мировое соглашение между ФНС и ОАО "Метрострой", - сказала судья.

Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области также прекратил производство по делу о банкротстве "Метростроя".

"Производство по делу о несостоятельности, банкротстве ОАО "Метрострой" прекратить", - сказала судья.

Она добавила, что определение может быть обжаловано в вышестоящую инстанцию в течение месяца со дня принятия решения.

Условия мирового соглашения

Как сообщила представитель ФНС на заседании суда, "Метрострой" получил рассрочку по выплате долгов по налогам на 36 месяцев.

"Мировое соглашение, согласно которому задолженность должника [ОАО "Метрострой") будет погашаться в течение 36 месяцев, согласно графику платежей", - сказала представитель налоговой службы.

Она добавила, что компания "Метрострой" в качестве гарантии оплаты долга отдала в залог недвижимость.

В Арбитражном суде Петербурга и Ленинградской области также рассматривается ряд исков между дирекцией транспортного строительства города и "Метростроем", комитетом по строительству Петербурга. К компании также подали более десяти исков частные фирмы.

Кроме того, у "Метростроя" были проблемы с выплатой зарплаты рабочим. Ситуация вызвала широкий общественный резонанс, когда в декабре 2018 года 30 строителей станции "Театральная" объявили голодовку из-за невыплаты им зарплаты. Акция прекратилась в тот же день после переговоров работников с властями, которые 30 декабря сообщили, что долги полностью погашены более чем перед 6,5 тыс. сотрудниками "Метростроя" и его подрядных организаций.

Еще одну забастовку, а также пикет у здания Смольного строители метро устраивали в феврале. Компания сообщала, что для окончательного расчета с рабочими "Метрострою" необходимо снять блокировку со счетов, которая была наложена из-за требований ФНС признать компанию банкротом.

В новость были внесены изменения (11:44 мск) - добавлены подробности о прекращении дела о банкротстве, условия мирового соглашения