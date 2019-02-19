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Минтранс разрешил использование электронных талонов при посадке на самолет

Как сообщили в ведомстве, перевозчик будет обязан сообщать пассажирам о возможности использования подобного талона
Описание
© Сергей Фадеичев/ТАСС

МОСКВА, 19 февраля. /ТАСС/. Министерство транспорта РФ разрешило использовать в аэропортах систему электронных талонов при посадке на самолет. Соответствующий приказ был зарегистрирован Министерством юстиции, говорится в сообщении Минтранса.

"Теперь при самостоятельной онлайн-регистрации на рейс пассажиру будет предоставляться электронный посадочный талон, по которому можно будет пройти в стерильную зону аэропорта, - отметили в министерстве. - Такой талон может быть использован в аэропорту при наличии информационной системы, включающей в себя электронную базу данных досмотра, и устройства, сканирующего штриховой код".

При этом перевозчик будет обязан сообщать пассажирам о возможности использования подобного талона или разместить данную информацию на своем интернет-сайте.

Как и прежде, в аэропортах останется возможность самостоятельной печати или получения талона, оформленного на бумажном носителе, добавили в Минтрансе.

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